Talvetoidu väärt osa on kirbik

Kirbik peaks peegeldama viljade maitseomadusi. Kibeda ehk kirbe maitsega on siiski vaid teatud sortide viljad. Põletavalt kibedate viljade kõrval on nüüd rohkesti mahedamaitselisi ja isegi magusaid vilju.

Viljad, mida rahvasuus tavaliselt ekslikult kaunadeks kutsutakse, on tegelikult botaaniliselt marjad. Välimus on neil köitev: läikivalt nahkjad, värvuselt rohelised, kollased, punased või sinimustad. Suuremad viljad võivad kasvada rusikasuuruseks ja kaaluda kuni veerand kilo. Teravamaitselistest sortidest saadud punast pipart ehk paprikat kasutatakse toitude maitsestamiseks, mahedamaitselistest viljadest saab salateid. Süüa kõlbavad ka poolvalminud viljad, kuid neil võib lasta toasoojuses järelvalmida. Täisküpsed paprikaviljad tavaliselt üle nädala ei säili.

Makrotoitainetest paistab see silma just veesisalduse poolest, umbes 90 protsenti. Seega, selle söömine annab tubli panuse organismi veebilanssi. Teisi makrotoitaineid on suhteliselt vähe (nt süsivesikuid 5–6 protsenti, valke 1–1,5 protsenti). Glükoosi on umbes 1,8–2,3 protsenti ja fruktoosi umbes 2–2,6 protsenti. Rasvadega (0,2 protsenti) pole võimalik üle pingutada. Paprika annab vähe kaloreid, 100 g vaid 28–30 kcal. Kiudained on 2–3 protsenti.