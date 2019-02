Jalanukkidest priiks ilma valu ja vaevata

„Uus tehnoloogia vähendab lõikuse traumat ja lühendab tunduvalt operatsioonist taastumise aega,” kinnitab kliiniku EstMedica juhtiv kirurg Andrei Detotšenko, kes on igasuguste jalalaba probleemidega tegelenud juba üle kümne aasta.

Suure varba kõverdumine ehk jalanukk on turse või kühm suure varba liigese välisküljel. Probleemi põhjustaja on suure varba kaldumine teise varba suunas. Meditsiiniline termin jalanuki kohta on hallux valgus ja selle tekkimise peapõhjus geneetiline eelsoodumus – kui ema või vanaema kurtis koledate jalanukkide üle, tabab sama saatus suure tõenäosusega ka nooremat põlve.