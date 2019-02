Tööminister Riina Sikkut: töökoha võiks saada tänu oskustele, mitte tutvustele

Nagu palgalõhe puhul on sellegi mure juured kinni ühiskonna hoiakutes. On asju, mida võib seaduse või määrusega reguleerida, aga hoiakutes muutust saavutada on palju keerukam. Üha rohkem on mul tunne, et nii palgalõhe vähendamise kui ka vanemaealiste või vähenenud töövõimega inimeste värbamise puhul peab eeskuju näitama avalik sektor. Näitamagi, et tööõhkkond on mõnusam, tulemused on paremad, arutelud on huvitavamad, kui me ei ole kõik sarnase taustaga. Kui koosolekulaua ääres on kümme 35aastast sarnase hariduse ja perekonnaseisuga meest, siis nad on paljudes küsimustes sama meelt ja otsused on nende nägu. Kui sama laua ääres on noori ja vanu, mehi ja naisi, vähenenud töövõimega inimesi ja teisi rühmi, siis arutelu kvaliteet on teine ning sünnivad teistsugused otsused, kaalutakse erinevaid argumente.