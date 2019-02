Tööturul maksab töötahe ja vitaalsus

„Soovin, et meie tööandjad ei selekteeriks tööle kandideerijaid sünniaasta järgi. See on sageli eelarvamus, mis soodustab 60ndates aastates inimeste tööturult kõrvalejäämist,” räägib mitut keelt valdav 58aastane Lõuna-Eesti naine Külli Kell.

Külli Kell on töötanud pikemaid perioode vastutusrikastel ametikohtadel nii ettevõtluses kui ka avalikus teenistuses ja nõustus kirjeldama oma kogemusi tööotsijana Eestis eri kümnenditel. Naine tunnustab nõukogudeaegset noorte spetsialistide tööturule sisenemist: kolm kohustuslikku tööaastat ühel ametikohal, millega kaasnes elamispind.

Eesti Vabariigi taasiseseisvumise alguses ilmunud tööpakkumiste juurde oli alati lisatud märkus: palun lisada CVle foto. Kandideerivate noortegi puhul hinnati väljanägemist rohkem kui kogemusi ja oskusi.

Enesemüümise raske kunst

Külli on perekondlikel põhjustel kaks korda aktiivselt tööturult mitmeks aastaks taandunud ja nimetab, et mõlemal korral oli naasta väga raske. „Aga ma ei olnud kindlasti oma oskusi minetanud,” meenutab ta.

Praegu eraettevõtluses tegutsevale Küllile oli ja on kõige raskem end tööturul „müüa”. Ta teab, et palju abi uute töiste rollide leidmisel on olnud varasemate töökohtade ajal tekkinud suhtlusvõrgustikust.

Omajagu harjumist nõudis ka palgatöölt projektitööle üleminek. Töö tähendab vanemale põlvkonnale töölkäimist ja kella 8–17 töötamist. „Väga raske oli projektitööga harjuda. See tähendab keskendumist tulemusele, sest pole vahet, kas töötad tööajal või hilisõhtul. Niisama tagumikutunnid jäävad ära. Saan sellega juba päris hästi hakkama,” kirjeldab Külli.

Külli Kell on rahul, et ainult pikajalgseid blondiine otsivad ettevõtted on nüüdseks kadunud. „Tööandjate ootused on õnneks muutunud ja hinnas on võimekus töötada mitmel alal," räägib ta.

Reaalsus, millega 60ndate eluaastate künnisel tööotsija praegu kokku puutub, on see, et tööandjad vaatavad kandideerija vanust ja väljanägemist ning need loevad rohkem kui mistahes kodumaine või välismaine väljaõpe või võimekus vastutust kanda.

„Arvatakse, et kuuekümnene on juba sussikestega sahistav vanaema, kes oskab sokke kududa ja jalgu lohistada. Sellest barjäärist läbi murda on raske. Samas, kui selles vanuses õnnestub vitaalsemal ja ambitsioonikamal tööotsijal tööandja jutule pääseda, saavutatakse kiiresti ühine keel,” teab ta.

Ta on märganud ka tööandjate kõhklust 60ndates aastates töötajat koolitada, sest kui too peaks viie aasta pärast pensionile jääma, on raha justkui maha visatud. Mõistagi võivad pealinna ümbruses ja Lõuna-Eesti tööturul tegutsevate pensionieelikute tähelepanekud erineda. Sõltub tööst.