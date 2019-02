Suure varba jalanukk ja hingeldav mets

FOTO: 60+

60+ värskes veebruarinumbris kirjutame Eesti Vabariigi teenetemärkidest, medalitest ja medalimeistritest.

Miks osad inimesed muretsevad metsa ja selle saatuse pärast, teised aga arvavad, et puude langetamise tagajärjel ei juhtu meiega mitte midagi hullu? Metsa rahustavast mõjust ja metsavaikusest, ioniseeritud õhust ja sellest, et mets on hakanud hingeldama, kirjutab 60+ veebruarinumbris psühholoog ja Räpina tehnikumi õppejõud Toivo Niiberg.

Tänastel vanema generatsiooni esindajatel on kasulik olla tööturul enesekindlam ning loobuda suhtumisest ah-mis-nüüd-mina-enam, samuti on arukas ümber hinnata senised vaated töötegemisele, sest pensionieelikute vanus tõuseb ühes pensionieaga.

Meie tööandjad selekteerivad kahjuks tööle kandideerijaid tihti sünniaasta järgi. See on sageli eelarvamus, mis soodustab 60ndates aastates inimeste tööturult kõrvalejäämist. Tänastel vanema generatsiooni esindajatel on kasulik olla tööturul enesekindlam ning loobuda suhtumisest ah-mis-nüüd-mina-enam, samuti on arukas ümber hinnata senised vaated töötegemisele, sest pensionieelikute vanus tõuseb ühes pensionieaga. Olukorda tööturul kommenteerivad vanemaealised tööotsijad, CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt, Manpower Baltikumi personalijuht Ene-Hilja Kohtla, CV-Online Estonia turundusjuht Rain Resmeldt Uusen ja tervishoiu- ja tööminister Riina Sikkut.

60+ veebruarinumbris tuleb juttu ka sellest, milliseid tasuta kursusi pakub seenioridele praegu riik ja Töötukassa ning kuidas õnnestus Rimi pensionäride tööle värbamise kampaania.

Suure varba jalanukk on valus ja kõndimine teeb vaeva, jalanõud jalga ei mahu. Kuidas saada jalanukkidest priiks ilma valu ja vaevata? Mitu aastakümmet on kõige keerulisemaks ja ebameeldivamaks jalalaba haiguseks peetud suure varba kõverdumist ehk hallux valgust ravitud nn avatud lõikusega, millest taastumine on pikk ja vaevaline. Uus tehnoloogia aga vähendab lõikuse traumat ning lühendab tunduvalt operatsioonist taastumise aega. Uudsest operatsioonist räägib 60+ värskes numbris kliiniku EstMedica juhtiv kirurg dr Andrei Detotšenko.

Meditsiiniteadlane dr Mihkel Zilmer ja ajakirjanik Anne Lill kirjutavad kirbikust ehk tuntuma nimega paprikast. Millega tegu on, mis temas head on ja kuidas paprika kasutada, saab lugeda 60+ värskest veebruarikuu numbrist.

Probiootikumid on WHO poolt defineeritud kui elus mikroorganismid, mis piisavas koguses manustatuna omistavad peremeesorganismi tervisele positiivset efekti. Milles see väljendub? Seekord tuleb ajakirjas 60+ juttu sünbiootikumidest. Selgitavad meditsiinilise biokeemia doktorant Rando Porosk, meditsiinilise metaboloomika professor Ursel Soomets ja meditsiinilise biokeemia professor Mihkel Zilmer.

Kuhu on jõudnud Eesti kulinaaria arendamisel meie tuntud kokad ja mida pakutakse moodsa eesti köögina pealinna restoranides? Moodsast Eesti köögist kirjutab 60+ köögikülgedel Sirje Rekkor ning avaldab ka retsepte.

Südameapteegi proviisor Ave Niidu kirjutab sellest, kuidas pärast libedaga kukkumist esimast valu leevendada.