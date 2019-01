Sõeluuringule minemiseks ei pea ootama nimelist kutset

„Vähi sõeluuringud on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naistele ja meestele pahaloomuliste kasvajate varaseks avastamiseks. Vähi korral on varane avastamine ülioluline, et raviga saaks alustada õigeaegselt. Sellisel juhul on raviprognoos parem,“ ütles Marjamäe.