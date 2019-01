5 nõuannet talvisel ajal abivahendiga õues liikujale

Abivahendikeskuse Invaru klienditeeninduse valdkonna juht Kadri Tiido soovitab praeguste ilmastikuolude juures abivajajatel oma liikumisi senisest enam ette planeerida ja õue minnes võimalusel saatja kaasa võtta.

“Lund on praegu päris palju ja ratastega abivahendiga liikumine võib lörtsiseguses lumes olla üsna keeruline. Kui võimalik, tasuks õues liikuda koos tuttava või lähedase inimesega, kes saab vajadusel abiks olla ning aitab vältida libedaga kukkumist,” selgitab Tiido.

Ta lisas, et abivajajate lähedased saavad olla suureks abiks ka abivahendi korrasoleku kontrollimisel, eriti vanemaealiste inimeste puhul ning vajadusel välja vahetada kulunud osad või abistada abivahendi hoolduse korraldamisel. Kadri Tiido jagab nõuandeid, mida tuleks erinevate abivahenditega talvisel ajal väljas liikudes silmas pidada.

1. Kontrolli karkude ja kepi otsikuid

Lume ja libeda korral on karkude või kepi kasutajatel kindlasti mõistlik kontrollida, kas kummiotsikud on terved. “Kulunud või katkise kummiotsikuga abivahend on tegelikult ohtlik ka sellisel pinnasel, mis ei ole libe, sest katkine kummiots ei pruugi pinnasega haakuda ning abivahend võib ootamatult paigast libiseda,” selgitas Tiido. Ta lisas, et jääl ja lumel liikudes tuleks kepile või kargule kinnitada ka jääteravik, mis libedal pinnasel stabiilsemat tuge pakub.

2. Muuda jalanõud libisemiskindlaks

Et libedaga liikumist lihtsustada, on Tiido sõnul võimalik kinnitada jalanõude külge spetsiaalsed libisemisvastased tallad, mida on tänu takjapaelale lihtne paigaldada. “Libisemisvastased tallad püsivad üldjuhul kindlalt jalanõu ümber ega kao õues liikudes ära,” kirjeldas Tiido.

3. Ratastooliga liikudes varu aega

Talvisel ajal soovitab Tiido kõigil ratastooli kasutajatel veenduda, et ratastooli rehvis oleks õige rõhk ja pidurid töötaksid korrektselt. Võimaluse korral soovitab ta talveperioodiks muretseda ratastoolile eraldi rattad õues liikumiseks, millel on suurem muster ja mida on mugav tuppa tulles vahetada nö toarataste vastu. Samuti soovitab Tiido lisada ratastooli ette spetsiaalne lisaratas, mis muudab manuaalse ratastooli kolmerattaliseks ja aitab lumesegusel ebatasasel pinnal lihtsamini liikuda.

“Libedal pinnasel tuleks liikuda oluliselt aeglasema kiirusega ja olla eriti ettevaatlik. Libedad ja lumised tänavad on ettearvamatud ja seetõttu soovitame minna õue koos saatjaga, kes saab ratastooli lükkamisel, keeramisel või lumme kinni jäämisel abiks olla,” selgitas Tiido. Ta lisas, et ratastooliga liikudes tuleks kasutada kindaid, mis haakuvad ratastooli tõukerõngastega paremini, et vajadusel kiiresti reageerida - pidurdada või hoogu juurde lükata.

4. Lae täis elektriratastooli aku

Elektriratastooli puhul tuleks kindlasti meeles pidada, et lumega on teed ja tänavad raskemini läbitavad ning külmakraadid vähendavad oluliselt akude tööaega ja läbitavat vahemaad. “Kui temperatuur langeb alla 0° C, väheneb aku maht umbes 30%. Seega tuleks oma käigud eelnevalt läbi mõelda ja ratastooli akud kindlasti enne õue minekut täis laadida,” tõi Tiido välja.

5. Ole pimedas nähtav

Pimedal ajal liikudes kanna kindlasti helkurit ning veendu, et ka abivahend on liikluses nähtav. “Lisaks tavalistele helkuritele on karkudele, kepile, tugiraamile ja ka ratastoolile võimalik kleepida helkurkleepse, mis muudavad abivahendi pimedas liikudes paremini nähtavaks,” märkis Tiido ja lisas, et nii on abivahendiga liikuja ka autojuhtidele paremini nähtav.

Abivahendikeskus Invaru paneb kõigile südamele, et talvisel ajal tuleb pöörata rohkem tähelepanu oma lähedastele, kes kasutavad abivahendeid ja leida võimaluse neile toeks olla.