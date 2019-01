Uus infoliin nõustab dementsuse teemal viis korda nädalas

Dementsuse usaldus- ja infoliin (6 446 440) on avatud igal tööpäeval 4 tundi ning infoliini nõustajad on dementsuse valdkonna eksperdid: arstid, tegevusterapeudid, sotsiaaltöötajad, õppejõud ja dementsusega inimeste kogenud lähedased. Kui telefoni teel jääb mõni probleem lahendamata, siis pöörduja loal tegeletakse ja nõustatakse teda edasi juhtumi põhiselt, kaasates vajadusel muid spetsialiste.

Dementsusega patsiendi lähedane Chris Ellermaa kommenteeris, et lähedase inimese dementsuse diagnoosi kinnitumise järgseid tundeid on raske kirjeldada.

“Tekib mitmeid küsimusi, millele tahaks vastust inimeselt, kellel on kogemused ja kokkupuuted sarnaste probleemidega. Tundsin väga puudust nõustamisest, aga ka lihtsalt vestlusest, mis rahustab ja annab suunavat abi. Teadmine, et sa ei ole üksi dementsusega kaasnevate väljakutsetega, on väga oluline. Usun, et loodud infoliin aitab paljusid saatusekaaslasi ja kergendab veidike nende murekoormat. “