Eakatele hakkab tasuta õigusabi andma pensionäride ühenduste liit

„Kõigil inimestel on õigus saada kvaliteetset õigusteenust ka juhul, kui see pole neile majanduslikult kättesaadav. Eakatel on tihtipeale enda õiguste kaitsmine raskendatud või pole neil selle kohta piisavalt teadmisi, mistõttu toetamegi juba mitu aastat erinevaid organisatsioone õigusabi eakateni viimisel. Sel aastal osutus konkursi võitjaks Eesti pensionäride ühenduste liit,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.