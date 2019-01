Nohu ja kurguvalu võivad mõjutada hammaste tervist

“Nohuse ninaga hingame tihti suu kaudu ja kui nohu kestab pikka aega, põhjustab see omakorda liigset suuõõne kuivamist,“ selgitas Sakala Hambaravi hambaarst dr Kaja Kiige ning lisas, et selle tagajärjel väheneb süljeeritus, mis soodustab hambaaukude teket.

"Juhul, kui suuhingamisest saab peamine hingamismuster, võib see tekitada häireid hammaste asendites ja reastumises,“ nentis Kiige.

Organism on tervik

Tugeva nohu korral esineb põskkoopa limaskestas turse ning patsient võib seega tunda ülemiste hammaste hellust ja valulikkust. Lisaks põhjustavad põsekoopa põletikud tihti ka halba suulõhna juhul kui põsekoopas on tekkinud mäda.

„Samuti on sage halva suulõhna põhjustaja krooniline kurgumandli põletik, mil mandlites on peidus mädakorgid. Mädakorkide olemasolu kurgumandlites saab välja selgitada kõrva-nina-kurguarsti vastuvõtul,“ ütles dr Vaher.

“Kuna hambad ja suuõõnes toimuv on üks osa meie tervisest, siis kõik, mis toimub suus ja neelus, mõjutab ka tervet meie organismi. Näiteks põhjustavad veresoonkonnahaigused verevarustuse häireid suuõõnes ja võivad seega olla igemehaiguste tekkimise üheks põhjuseks ja ka vastupidi. Oluline on külastada hambaarsti regulaarselt ning teavitada enda raviarsti ka muudest üldtervisega seonduvatest asjaoludest. Vajadusel suunab arst abivajaja ka spetsialisti vastuvõtule, kuid enda tervise juures peab kindlasti ka ise tähelepanelik olema ja selle eest hoolitsema,“ pani Kiige südamele.

Hambaarst rõhutas, et hammaste tervis pole oluline vaid ilu pärast, vaid seda tuleb teha organismi tervise huvides.

“Organism on tervik, organitel ja kehaosadel on omavahel otsene seos ning tihti annab suus toimuv hambaarstile aimu mõnest muust tervisehädast, millest patsiendil endal ei pruugi aimu olla,“ selgitas Kiige ja lisas, et Sakala Hambaravis töötavad hambaarstide kõrval ka kurgu-nina-kõrvaarst ja unearst, kelle juurde saab olenevalt haigusest patsienti suunata.