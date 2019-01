Eakad leiavad linnaametnike abiga endale lemmiklooma

Lemmikloomast huvitatud eakad inimesed saavad kuni 14. veebruarini anda Kesklinna sotsiaalkeskusele teada oma huvist saada kassipidajaks. Kui linnaosa sotsiaaltöötajad koos loomade varjupaiga esindajatega on teinud kodukülastuse veendumaks, et seal on loomale sobivad tingimused, kutsutakse inimene lühikesele koolitusele ja seejärel tutvuma varjupaigas elavate loomadega.

Kesklinna valitsus korraldab projekti "Koos on parem" koostöös MTÜ-ga Kassiabi ja Varjupaikade MTÜ-ga, projekti partneriks on lemmikloomakeskus PetCity.

„Projekti eesmärk on aidata eakatel, eriti üksikutel leida endale seltsiline ning hoida nii vanemad inimesed aktiivsete ja elurõõmsatena. Ühtlasi tahame aidata leida varjupaigas elavatele loomadele uus kodu. Kui suudame kokku viia ka mõnikümmend vanainimest ja kassi, on projekt juba oma eesmärgi saavutanud. Tuleb rõhutada, et enne seda, kui mõni kass uue kodu saab, veenduvad loomakaitsespetsialistid, et uus peremees või -naine on selleks päriselt valmis. Olulist rolli projektis hakkab mängima ka regulaarne kontakt perekondadega, kuhu loomad lähevad,“ selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet.