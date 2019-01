Papagoi on kallis suleline kaaslane ja terapeut kogu eluks

Toitu tuleb hoolikalt kontrollida ja vajadusel pesta. Sobivad kvaliteetsed seemnesegud, köögiviljad, puuviljad ja maapähklid. Kindlasti peab linnul alati ees olema värske vesi. Magusat, näiteks šokolaadikommi, anda ei tohi. Anda ei tohi ka avokaadot, see on linnu jaoks mürgine. Puuviljadest tuleb eemaldada seemned, sest need sisaldavad mürkaineid, mis on linnule kahjulikud.

Aafrika hallpapagoi nõuab peremehe isiklikku tähelepanu. Iga päev peaks linnu puurist välja laskma vähemalt kolmeks tunniks.

Aafrika hallpapagoi on üsna häbelik võõraste inimeste suhtes ja lepib eelkõige oma peamise hoidjaga. Ta vajab palju liikuvaid mänguasju. Ka puur peab olema piisavalt avar, et linnu tiivad ei puudutaks puuri külge ega pea ja saba puuri lage või põhja.

Aara on hinnaline lemmik

Aara on maailma kallim lemmik. Aarade perekond on looduses esindatud peaaegu 15 liigiga. Aarade looduslik populatsioon Kesk- ja Lõuna-Ameerikas on väljasuremisohus. Valdavalt on nad metsalinnud.

Aarade kõige suurem esindaja on lasuuraara ehk ararauna, ühtlasi on ta maailma kõige suurem lennuvõimeline ja taimtoiduline papagoi. Erksavärviline, kollase-sinisekirju värvus maskeerib teda taimestiku keskel suurepäraselt.

Ararauna lendab väga hästi, osavalt põikleb ta hiigelsuurte puude okstest kõrvale. Linnu kehapikkus võib olla kuni meeter, sabapikkus pool meetrit ja kaal 900–1500 grammi. Kõikidel aaradel on tugev nokk, mille abil saavad nad süüa väga kõvasid vilju.

Tegemist on nõudliku, rohkelt tähelepanu vajava uudishimuliku linnuga, mistõttu ei sobi ta igasse kodusse. Kindlasti ei saa seda lindu pidada korteris, sest aaral on iseloomulik hääl, mis on nii vali, et ehmatab vait lärmakamadki naabrid.

See kuninglik lind vajab suurt puuri, kus ta saab liikuda ja mänguasjadega mängida. Ka tuleb linnule anda rohkelt lendamisruumi, mistõttu tema pidamine kitsastes tingimustes on linnu piinamine. Papagoi peab päevas lendama vähemalt ühe kilomeetri, sellega garanteerib ta endale pikema eluea ja hoiab ära keha rasvumise. Tänapäeval on müügil papagoidele mõeldud spetsiaalsed rakmed, mille abil saab linnuga väljas „jalutamas” käia.

Kui on soov hakata aarat pidama, siis ainuüksi sobivate elamistingimuste loomisest ei piisa. Lind vajab rohkelt tähelepanu, aega ja energiat, et tekiks side omanikuga. Aarad on arukad linnud, kes võivad õppida trikke, rääkima ja häälitsusi matkima. Sageli tekib aara ja tema omaniku vahel sügav kiindumus ja lind hakkab inimest väga usaldama.