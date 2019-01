Kuidas tablette siis võtma peab?

Janika Pael, kui oluline on määratud rohtusid süüa?

Kui arst on määranud ravimi, tuleb seda võtta ettenähtud annuses ja viisil. Ise raviannuseid muuta ega ravi lõpetada ei tohi.

Kuidas ravimeid peaks võtma?

Geneerilised ehk analoogravimid ehk koopiaravimid on sama tõhusad, kvaliteetsed ja ohutud kui originaalid, mistõttu on otstarbekas valida kõige soodsam.

Kui ei ole ette nähtud teisiti, tuleks ravimeid võtta pärast sööki koos poole klaasi toatemperatuuril veega. Kui infolehel on kirjas, et ravimit tuleks võtta rohke veega, võiks vett olla klaasitäis; samuti siis, kui korraga tuleb võtta mitut ravimit. On ravimeid, mis ei sobi kokku piima, kohvi ega mahlaga. Ka on ravimeid, mida tuleb kindlasti võtta enne sööki ning mitte vahetult, vaid vähemalt pool tundi varem. Siia kuuluvad mõned ainevahetushäirete ja seedetrakti ravimid.

Ka ravikuuri lõpetamisel kehtivad kindlad reeglid, mis on eri ravimite puhul isesugused. Nii näiteks tuleb mõne ravimi puhul kasutamine lõpetada annuseid vähendades.

Kas on oluline eelistada originaalravimeid, mis on enamasti kallimad kui analoogid?

Põhimõte „mida kallim, seda kvaliteetsem” ei kehti sama toimeainet sisaldavate ravimite kohta. Geneerilised ehk analoogravimid ehk koopiaravimid on sama tõhusad, kvaliteetsed ja ohutud kui originaalid, mistõttu on otstarbekas valida kõige soodsam. Kui arst on kirjutanud toimeainepõhise retsepti, saab inimene valida endale sobivaima hinnaga ravimi.

Keeruliste haiguste korral on tähtis, et originaal- ja koopiaravim oleksid identsed mitte ainult toimeaine, vaid ka abiainete ja imendumiskiiruse poolest. Kui on meditsiiniline põhjus, miks peaks võtma kindlat ravimit (ükskõik, kas originaali või geneerilist), teeb raviarst retseptile sellekohase märkuse.

Kui sageli juhtub, et ravi alguses enesetunne halveneb?

Kui ravi alguses enesetunne halveneb, võivad põhjuseks olla ravimi kõrvaltoimed. Enamasti on need kõige intensiivsemad ravikuuri alguses. Kõrvaltoimed on kõigil ravimitel: kui me ka mõne ravimi võtmisel neid ei koge, ei tähenda see, et neid ei ole olemas. Ka täpne kinnipidamine raviskeemist aitab kõrvaltoimeid vähendada – kui võtame ravimit ettenähtud ajal ja ettenähtud koguses, tagame selle, et ravimi kontsentratsioon veres püsib samal tasemel. Paljude ravimite võtmisel muutuvad kõrvaltoimed tugevamaks siis, kui ravimi sisaldus veres kõigub meie endi vigade tõttu – võtame ravimit ebakorrapäraselt või ei võta seda ettenähtud viisil või annustes.

Missugused on sagedasemad kõrvalmõjud?

Eri ravimirühmade esindajatel on omad tüüpilised kõrvaltoimed. Nii võivad mõnede ravimite kõrvaltoimed olla suukuivus, kõhukinnisus ja liigne unisus, mõnel teisel ravimigrupil aga iiveldus, kõrvetised ja valu ülakõhus.

Kui oluline on neist arsti informeerida?