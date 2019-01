Arengupsühholoog: kui inimene ei soovi maailma parandada, siis on vanadus käes

77aastase arengupsühholoogi Tõnu Otsa selgitusel loobume me vananemise ilmnedes kõigepealt millegi uue tegemisest, loomisest. „See on enesehinnanguline märk lähenevast vanadusest. Kui inimene mõtleb, et pole mingit uut katust vaja, nii kaua, kui teda on, kestab vana küll, kui ta enam ei soovi väravat ega maailma parandada, siis tähendab see, et vanadus on käes,” räägib ta.

„Kui inimene ei austa enam ennast, enese eest enam ei hoolitse, siis on ta kaotanud eneseväärikuse ja edasi ta vegeteerib. Enda eest hoolitsemisest loobumine on viimane ja kõige hullem staadium. Kui me käime päev läbi pidžaamas ringi, ei kata endale söögikorraks lauda, kammime juuksed ära ainult külalisi oodates. Siis ollaksegi vanadusele alla andnud.”

Üheltki seeniorist parlamendiliikmelt pole küsitud, mida kolmas põlvkond oma elutarkuse põhjal arvab ühest või teisest seaduseelnõust.

Tõnu Ots, milles seisneb teie kolme põlvkonna teooria?

On esimene põlv, noored 25. eluaastani, need, kel lapsi pole. Sellele järgneb teine põlv – 25–50aastased, kel on lapsed. Ja kolmas põlvkond, kellel on lapselapsed.

Kuna kõik need põlved toimivad elus väga mitmel moel, siis on nende psüühika täiesti erinev.

Pedagoogika on õpetus, kuidas saab lapsest täiskasvanu. Seda õpetavad täiskasvanud lastele, sest nad on ise lapsed olnud ja teavad, kuidas see käib. Täiskasvanuna osaleme andragoogilises süsteemis, andragoogikas ehk täiskasvanute vastastikuse harimise õpetuses. Üks täiskasvanu õpetab teist. Kui me aga astume kolmandasse põlve, kui meil sünnivad lapselapsed, keskmiselt 50aastaselt, siis avastame, et pole enam vanemat põlve, kes suudaks meid õpetada.

Inimkonna sotsiaalses ja geneetilises ajaloos pole kogemust nii kaua elada. Siin tulebki mängu mõiste geragoogika – iseendale vananemise õpetamine. See on nagu alpinismis. Kõigepealt tõuseme mäkke. See on pedagoogika. Siis oleme tipus. See on andragoogika. Mäest allatulek on geragoogika – õpetus sellest, kuidas vana olla.

Kolmandasse põlvkonda kuulub 51 protsenti ehk üle poole Eesti elanikkonnast, 40 protsenti on üle 60aastased inimesed. Selles eas asenduvad paljud psühholoogilised mõisted. Enam ei taheta „osata elada”, ennast kasulikult müüa. Elamise tarkuse asemel räägib meie põlvkond elutarkusest. Meie tulevikuprognoos põhineb kolmanda põlve senisel elukogemusel.

Lapsed oskavad neid põlvkondadevahelisi erinevusi väga hästi märgata. Vanaema on neile emotsionaalne integraator, kes lohutab, annab nõu, andestab, mitte ei karista. Vanaisa esineb isast selle poolest, et enne katkiläinud asja asemele uue ostmist parandab vana ära. Meisterdab lastele fantaasiarikkaid lelusid. Vanavanemad räägivad lastelastele elust ajal, mil polnud telereid ega arvuteid.