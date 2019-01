Kiviõli tervisekeskus jättis eakad hoolealused ette nähtud toetusest ilma

SA Kiviõli Tervisekeskus nõukogu esimehe Andrea Eiche sõnul polnud nõukogu otsusega raha mitte välja maksta ja see muude kulude katmiseks jätta kursis. “Praeguseks on toonane keskuse juht ametist lahkunud ning aru pole pärida enam kelleltki,” ütles ta.

Eiche lubas, et paari päeva jooksul vaadatakse toonane otsus üle ning kui selgub, et inimestele jäi toetus ebaseaduslikult maksmata, siis tuleb see raha tervisekeskuse eelarvest leida ja neile välja maksta.