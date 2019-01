Nelja aastaga on projekt toonud tervishoidu tagasi 91 õde

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis juba neljandat korda läbi viidud projekti läbis seekord 26 õde, neist 21 sooritasid edukalt ka õe teooria- ja praktikaeksami, mille alusel kantakse nad tervishoiutöötajate registrisse ja neil on õigus õena tööle asuda.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse õppetooli juhataja Kristi Puusepa sõnul on “Õed tagasi tervishoidu” projekt, mida iseloomustab kõige paremini just selle nimi.

“Projekt on olnud edukas ja aidanud nelja aastaga tuua tervishoidu tagasi kokku 91 õde, kes on aastaid olnud seotud mõne muu valdkonnaga, kuid nüüd otsustanud tagasi pöörduda oma kunagise õpitud ameti juurde. Pooleaastane kursus on aidanud kaasajastada teadmisi ja oskusi ning taastada õe tööks vajaliku enesekindluse ja vilumuse,” lisas Kristi Puusepp.