Nõmme Majas avatakse Konstantin Leisiku fotonäitus

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul on tal hea meel, et uuel aastal jätkatakse traditsiooniks saanud näituste korraldamisega Nõmme Majas.

Konstantin Leisik (1915-1996) armastas aega ja elu fotoaparaadiga jäädvustada. See on loonud meile ja tulevikule võimaluse mäletada möödunud aegade Tallinna sel Eestile nii raskel ja keerulisel perioodil. Piltidel on tema perekond, Nõmme, sõjajärgne Tallinn ja Leningradki niisugustena nagu nad 1940. lõpus ja 1950. aastatel olid. Konstantin Leisiku fotonäitust saab Nõmme Maja fuajees vaadata kuni jaanuarikuu lõpuni.