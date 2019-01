3. jaanuaril alustatakse rongides piletimasinate kasutuselevõttu

“Piletimasinate kasutuselevõtt on oluline samm pakkumaks kliendile kiiremat ja mugavamat piletiostu võimalust. Kui suur osa klientidest ostab pileti ise kas veebist või piletimasinast, on meie klienditeenindajatel selle võrra rohkem aega reisijatega tegeleda, neile vajalikku infot jagada ja muuta reis võimalikult meeldivaks,“ selgitas Elroni müügi ja arendusjuht Ronnie Kongo.

„Meie jaoks on väga oluline ka info, mida me rongide täituvuse kohta saame – et saaksime pakkuda parimat teenust, on vajalik, et kõik sõidud oleksid registreeritud, mistõttu kutsume ka kõiki tasuta sõiduõigusega inimesi oma sõit kohe rongi sisenedes valideerima.“