Endiste metsavendade liit loodab aastaks 2020 keskset mälestusmärki

Ajaloolane Mati Mandel leiab, et kuigi metsavendade vastupanuliikumist on põhjalikult uuritud, tuleb ajaloolastel täita auvõlg nende inimeste ees. "Niisugust üldist ülevaadet, korralikku suurt teost metsavendlusest ei ole. Ma lootsin väga et see tuleb Eesti sajandaks aastapäevaks, loodetavasti tuleb siis 110. saja kümnendaks," ütles Mandel.