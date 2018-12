Viirustest hoidumiseks on mõistlik õues müts pähe panna

Külm ilm iseenesest ei põhjusta viirushaigusi, kuid inimesed viibivad külmade ilmadega rohkem siseruumides ja levitavad nii mikroobe, vahendab Harvard Health. On tõendeid selle kohta, et gripp levib kõige tõhusamalt madalatel temperatuuridel ja madalal niiskusel, mis võib seletada, miks gripi juhtumeid talvel nii palju palju rohkem on.