Perearsti nõuandetelefonilt saab tulevikus vajadusel ka retseptipikendust

"Praegu on sealt saadav nõuanne anonüümne, see mõjutab ka kindlasti seda nõuande kvaliteeti, aga alates 2019. aasta teisest poolaastast muutub see palju personaalsemaks, on tervise- ja tööminister Riina Sikkut kommenteerinud muudatuse põhjuseid ERR-i uudisteportaalile antud selgitustest.