Istudes urineerimine on eakatele meestele tervislikum

Kuigi suurenenud eesnääret peetakse vananemise loomulikuks osaks ja see ei ole sugugi märk sellest, et meest ohustaks eesnäärmevähk, suurendab see siiski põietsüstide tekkimise tõenäosust, tekitab ebamugavustunnet ja raskusi urineerimisel. Uuringud näitavad, et istudes tühjeneb põis kergemini ja vähenevad ka teised kaasnevad probleemid.