Retseptiravimid saavad endale turvaelemendi

“Kogu süsteemi testimine toimub piloodi ajal pärisravimitega, et süsteem „päris elus“ läbi testida ja võimalikud tehnilised vead üles leida ning kõrvaldada. Lisaks tehnilisele testimisele on oluline läbi mängida ka vajalikud tööprotsessid ning võimalikud stsenaariumid. Näiteks, kuidas peab toimima apteek või hulgimüügifirma, kui ta ravimit müües selle ehtsust kontrollib, kuidas turvalemendi deaktveerima ning keda ja kuidas teavitama, kui on võltsingukahtlus. Tegemist on oluliste detailidega nende firmade tööprotsessis, mis hakkavad turvamärgisega ravimite müümisel või üldsusele väljastamisel senisest erinema,” kirjeldas Mill käimasolevat pilootprojekti.

WHO andmetel sureb igal võltsravimite tõttu maailmas ligikaudu miljon inimest ja iga kümnes madala või keskmise sissetulekuga riigis müüdav ravimipakend on kas võltsitud või ebakvaliteetne toimeaine osas.

Hinnanguliselt kasvab võltsravimite osakool aasta-aastalt 10 protsenti aastas. See on aga reaalne oht inimeste elule ja tervisele.

“Kuivõrd ühtset kontrollisüsteemi pole senini olnud, ei tea tegelikult keegi täpselt võltsravimite leviku ulatust. Kindel aga on see, et see arv on kindlasti suurem, kui seda senine juhuslikult leitud statistika on suutnud tuvastada,” tõdes Mill.