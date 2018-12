Grippi haigestumine on tõusuteel

Kõige rohkem on kasvanud haigestumus laste hulgas, mis on terviseameti gripispetsialist Olga Sadikova sõnul hooaja algusele iseloomulik. Haigestumus laste seas kasvas 50 protsenti. Laboratoorselt kinnitatud gripijuhtudest üle 50 protsenti moodustasid haigusjuhud kuni 15-aastaste laste hulgas.

Vanemealiste patsientide haigestumine grippi on sageli seotud haigestunud laste eest hoolitsemise või nendega koosviibimisega. Hooaja algusest on gripi tõttu hospitaliseeritud 10 patsienti, neist 8 vanusrühmas 0-14 ning 2 vanemaealiste vanusrühmas.

"Kuigi me hindame grippi haigestumise intensiivsust veel madalaks, tuleb tunnistada, et haigestumus on tõusutrendil," ütles Sadikova. „Selle kinnituseks on viimasel nädalal kolmekordistunud grippi haigestunute arv.“