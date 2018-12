Abivahendeid soovitakse ostmise asemel pigem üürida

Invaru abivahendikeskuse klienditeeninduse juhi Kadri Tiido sõnul on uut abivahendikeskust külastanud erinevates küsimustes kuu aja jooksul juba sadakond abivajajat, kelle peamised mured puudutavad lisaks liikumisabivahenditele ka näiteks pidamatustooteid ning mitmeid erilahendusi.

“Nii Tartust kui ka mujalt Lõuna-Eestist esindusse jõudnud abivajajad tunnevad enim huvi just erinevate liikumisabivahendite vastu - milliste lahenduste vahel valida saab, kuidas need välja näevad, kui palju need maksavad ja kuidas riik nende soetamist toetab,” selgitas Tiido.

Ta lisas, et paljudele abivajajatele on üllatuseks, et terapeudid ja tehnikud on valmis tulema ka nende koju või töökohta, et aidata keerulisemate olukordade puhul liikumisabivahend välja valida ja kohendada see abivajajale sobivaks.

“Kõige rohkem on Tartus praegu üüritud karke, mis on ka loomulik, sest talv toob libeda ja lumega kaasa palju kukkumisi ning traumasid. Praeguse ilma tõttu hangitakse karkude juurde ka spetsiaalseid jääteravikke ning samuti on võetud üürile mitu pedaaltrenažööri, mis aitavad kodust väljumata keha liikuvuses hoida,” toob Tiido välja lõuna-eestlaste eelistusi.

Lisaks ratastoolide, tugiraamide või karkude kasutajatele on käinud erinevate abivahendite kohta esindusest infot hankimas ka abivajajate lähedased või nende hooldajad.

“Päris palju tuntakse huvi näiteks täiskasvanutele mõeldud erinevate mähkmete vastu ega teata, et erinevaid mudeleid saab enne suure paki ostmist eelnevalt ka ühekaupa soetada. Samuti on uuritud, mida on vaja hooldusvoodi või potitooli üürimiseks näiteks mõnes maapiirkonnas asuvasse elamusse ning kuidas abivahendit kodustes tingimustes reguleerida,” kirjeldas Tiido.

“Päris palju uuritakse ka selle kohta, kuidas saab abivahendeid üürida ja missuguseid dokumente on vaja selleks, et soetada abivahendeid riikliku soodustusega,” lisas Tiido.