Migreen võib vähendada riski haigestuda diabeeti

Analüüs näitas, et migreeni kogenud naistel oli ligikaudu 30 protsenti väiksem risk 2. tüüpi diabeedi tekkeks võrreldes naistega, kellel migreenipeavalu ei esinenud.

Ka peavaludega tegelevad arstid on märganud, et vaid vähestel, keda nad ravivad, on 2. tüüpi diabeet.