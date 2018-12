8 pühadeaegset soovitust korteriomanikule

Kuigi kedagi pole kodus, ei tohi eluruume kütmata jätta. Korteris mõistlikku temperatuuri hoidma kohustab ka korteriomandi- ja korteriühistuseadus - korteriomanik on muu hulgas kohustatud hoidma oma korteri piires sellist temperatuuri ja õhuniiskust, mis tagab kaasomandi eseme säilimise ning teiste eriomandite esemete kasutamise nende otstarbe kohaselt ja ilma ülemääraste kulutusteta. Mõistlikuks temperatuuriks loetakse mitte alla +18C.

Kontrolli enne lahkumist, et kodused elektriseadmed oleks korras ning lülita kodumasinad võimalusel vooluvõrgust välja. Nii säästad raha ja hoolitsed turvalisuse eest. Ära jäta tulekoldeid valveta Enne lahkumist veendu, et tulekolded ja küünlad on nõuetekohaselt kustutatud, ahju- ja kaminasiibrid ohutus olekus ning suitsu- ja vinguandur töökorras.