Pangakontorid on pühade ajal suletud

Swedbanki kontorid on suletud 24. kuni 26. detsembril ning uuesti 31. detsembril ja 1. jaanuaril. Samadel kuupäevadel on kinni ka kõik SEB kontorid.

LHV kontorid on suletud samuti 24.–26. detsembril ja 1. jaanuaril, ent 31. detsembril on Tallinna kontor avatud kuni kella 16-ni ning Tartu kontor kuni kella 15-ni.

Luminori kontorid sulgevad 31. detsembril uksed tavapärasest kolm tundi varem ning on samuti 24.–26. detsembril ning ka 1. jaanuaril suletud.

Pangad hoiatavad ka selle eest, et maksed on sel perioodil häiritud. Luminor tõi esile, et 24.–26. detsembril ei toimu maksete töötlust Eestis ega mujal Euroopas. Maksete tavapärane liikumine jätkub 27. detsembril. Reedel, 21. detsembril toimub maksete töötlemine tavapäraselt.