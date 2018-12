Töövihik aitab ennetada dementsuse süvenemist

“Paljudes peredes läheb nii, et eakal emal või isal hakkab mälu alt vedama. Lähedased pole asjade selliseks käiguks valmis. Tahaks aidata, aga ei oska leida teemasid ja tegevusi, millega ühist aega kasulikul moel täita. Vihikute seeria “Särts“ pakub ülesandeid, mida üheskoos lahendades saab aidata oma vanemal või sõbral tugevdada tema ajurakkude vahelisi seoseid ning aktiveerida „uinunud“ ajuosasid. Muidugi ei pea vihiku kasutamiseks ootama mälu halvenemist – need ülesanded on head igale täiskasvanule,” seisab ühe koostaja Tiina Tambaumi saadetud pressiteates.