Pensionäride juubelitoetus tekitab Jõhvis erimeelsusi

Repinskiga ühte leeri kuuluv volikogu majandus- ja eelarvekomisjoni esimees Allan Mänd ütles, et päris üksmeelt nendes küsimustes pole. “Kas 50 eurot inimese kohta on ikka mõistlik? Sel toetusel on sümboolne väärtus. Ma arvan, et 25-30 eurot sobiks samuti,” sõnas ta.