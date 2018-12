Ligi 300 inimest vajab Tallinnas igakuiselt häirenuputeenust

"Kui inimene vajab vältimatult ja kiiresti kõrvalabi, siis teenuse kasutajatel on võimalik kasutada häirenuppu, mille kaudu läheb signaal otse kõnekeskusele, kus selgitatakse kiiresti välja, mis on inimesega juhtunud, vajadusel sekkub operatiivteenistus, kes sõidab abivajaja juurde," sõnas Mölder.

Häirenuputeenus võimaldab inimestel elada võimalikult kaua oma kodus, mis on oluliselt odavam kui hooldamine hoolekandeasutuses.

"Teenus on meie klientide jaoks tasuta, kuid isiku elukohajärgne linnaosa sotsiaalhoolekande osakond peab tuvastama, et inimesel on selge vajadus teenuse järele," lisas Mölder.