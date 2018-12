Kauuaaegne epidemioloogianõunik lahkub ametist

Kolleegid terviseametist soovivad 79-aastasele Kutsarile teravat mõistust ja vahedat sulge veel kauaks ning loodavad, et ta on valmis kriitilistel hetkedel jätkuvalt valmis oma teadmisi ja tarkust jagama nii kolleegide kui ka kogu Eesti rahvaga, teatas ameti pressiesindaja.

Oma põhitöö kõrvalt töötas Kutsar aastatel 1974-1988 viroloogina Vabariiklikus sanitaarepidemioloogia jaamas ja Merimetsa haiglas ning ta on olnud arstiteadusliku ajakirja "Eesti Arst" teadustoimetajana. Aastatel 1998-2013 oli ta rahvusvahelise epidemioloogia ajakirja Epinorth peatoimetaja.

Pika karjääri kõrval on Kutsar avaldanud kuus lasteraamatut, neist tuntuimad on Mõmmikute pere lood nagu „Mõmmikute arstilkäik“, „Mõmmikute telerihaigus“, „Mõmmikud hambaarsti juures“ ja lugu sellest, kuidas Mõmmikute pere linavästrikupoissi ravis. Mitu lasteraamatu käsikirja on Kutsaril tema enese sõnul veel riiulil.