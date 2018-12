Hooldekodud saavad taotleda dementsete inimeste hooldamiseks toetust

Hooldekodudel on võimalik kohandada nii olemasolevaid teenusekohti kui võtta üldhooldusteenuse pakkumiseks kasutusele muid ruume, mis vastaksid dementsusega inimeste vajadustele. Taotlusvooruks on riigieelarvest ette nähtud 1,5 miljonit eurot.

„Hooldekodudel on riigi toel võimalik kohandada oma ruume selliselt, et need oleksid dementsusega inimestele turvalised, hubased ja toetaksid inimese igapäevast toimetulekut ning aitaksid säilitada nende elukvaliteeti," lisas Iva.