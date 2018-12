Terviseamet hindab grippi haigestumist madalaks

Järgmisest sügisest vaktsineeritakse hooldekodu elanikke tasuta

Järgmisest sügisest võimaldatakse tasuta gripivastast vaktsineerimist nii üldhooldekodude kui erihooldekodude elanikele.

Vaktsineerimisega on plaanis alustada järgmise gripihooaja alguses 2019. aasta septembris. Vaktsineerimise korralduslikud lahendused töötatakse välja 2019. aasta I poolaasta jooksul.

Hooldekodudes elavad vanemaealised on gripi kõige ohustatum sihtrühm eelkõige vanuse tõttu, aga ka põhjusel, et nad viibivad palju siseruumides ühiselt koos ning enamik neist on vaktsineerimata.