Koduhooldusteenus on alternatiiv kallile hooldekodukohale

„Tänane Sakala kirjutab, et 1. jaanuarist tõusevad paljudes hooldekodudes kohatasud, keskmiselt on piirkonnas kuu hind 750 eurot, aga on ka kohti, kus see küündib pea 900 euroni. Keskmine pension on 450 eurot – see paneb väga suure rahalise surve eaka inimese lähedastele,“ ütles CareMate hooldusplatvormi looja Marion Teder pressiteate vahendusel.

Täna on Eesti hooldekodudes ligi 8000 elanikku ja aastate vältel on see number pigem kiiresti kasvanud. Selle üheks põhjuseks on, et suur osa pikaajalise hoolduse eelarvest on kulunud institutsionaalsele hooldusele, hooldekodu koha maksumuse teevad koduselamisest kallimaks suur personali- ja kinnisvarakulu, kuid koduhooldusteenuste arendamisel on vähe tähelepanu pööratud.

„Olen ise kuus aastat Inglismaal hooldajana töötanud, seal teevad omavalitsused palju ära selleks, et tagada inimestele kvaliteetne koduhooldus, mis võimaldab ka puudega inimestel osaleda ühiskonnaelus ja eakatel saada abi oma kodus," kõneles Teder.

Tänasest hooldekodude ja KOVide pakutavast minimaalsest koduteenusest ei piisa, vaja on nutikamaid ja osapoolte elukvaliteeti parandavaid lahendusi.

Pole sellist laialt levinud kommet, et kui tekib abivajadus, siis suuname hooldekodusse, vaid määratakse National Health Service´i kaudu hooldusmanager (care manager), kes aitab luua hooldusplaani, mille kohaselt saab abivajaja vajalikud teenused, abivahendid ja medikamendid, isikukeskselt ja vajaduspõhiselt. Kord aastas tuleb hooldusmanager koju ja hindab abivajaduse uuesti üle,“ tõi Teder näiteks.

Lisaks on Inglismaal väga suur rõhk kvaliteedikontrollil. „Raporteerimiskohustus on väga range ja Care Quality Commission tagab selle, et hooldustöötajad ja -agentuurid oleksid alati tasemel,“ ütles Teder.

„Põhiline on Eestis mõista, et vananeva ühiskonna tingimustes peame me üha enam välja töötama lahendusi, mis pakuvad eakatele ja puudega inimestele ning nende pereliikmetele paindlikku abi – tänasest hooldekodude ja KOVide pakutavast minimaalsest koduteenusest ei piisa, vaja on nutikamaid ja osapoolte elukvaliteeti parandavaid lahendusi,“ selgitas Marion Teder.

Valitsus kiitis neljapäevasel kabinetinõupidamisel heaks sotsiaalministeeriumis valminud pikaajalise hoolduse lahendusettepanekud, millega plaanitakse arendada edasi kogukonnapõhiseid kodus elamist toetavaid teenuseid. Plaanide kohaselt valmib pikaajalise hoolduse süsteemi väljatöötamiskavatsus 2019. aasta esimeses pooles. Esimesed suuremad muudatused jõustuvad aga alles aastal 2021.