Setomaa sädeinimene Maidi Tammik võttis vastu 60+ festivali elutööpreemia

Setomaa Obinitsa Pensionäride Seltsi eestkõneleja Maidi Tammik ehmus väga ära, kui kuulis, et on 60+ festivali konkursil „Aastad täis sära ja väärikust“ elutööpreemia pälvnud. Tagasihoidliku inimesena arvas ta, et on liiga vähe teinud selleks, et suurele püünele ronida ja prožektorite valgusvihus seista.