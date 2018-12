Kuidas käituda, kui pliidile unustatud toidust tekib tulekahju?

Tänavu on toiduvalmistamisest alguse saanud tulekahjusid juba kolm korda rohkem kui mullu. Kui pannil läbeb toit põlema ja tegu on väikse leegiga, tuleks see summutada panni kaanega. “Keerad pliidi nulli, temperatuur langeb, paned kaane peale ja see summutab tule,” selgitas Tammiksaar.