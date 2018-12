Mitmed ettevõtted pakuvad Tallinna pensionäridele soodustusi

„Pensioniealistele tallinlastele kaupade ja teenuste soodustingimustel pakkumine toimib tänasel kujul 2014. aastast. Eelmise aasta kestel pakkusid koostööpartnerid erinevaid soodustusi ca 50 000 inimesele ning kokku tehti ligi pool miljonit tehingut. See näitab, et soodustuste vastu on inimestel huvi ning need on kindlasti ka abiks,“ sõnas Mölder.