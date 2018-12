Parim jõulukuusk kasvab tänu “kolme reeglile”

Jõulukuuski kasvatav ja müüv Kristjan Sepp (25) Valgamaalt Raavitsa külast saab öelda, et nende peres on metsateadmised juba kolmandat põlve: nii tema vanaisa, onu kui isa on metsandusharidusega ja teda ennast lahutab Eesti Maaülikoolis metsandusalasest magistrikraadist veel vaid lõputöö kirjutamine. Istanduse pidaja on loomulikult nende seas, kes pühadeajaks toob tuppa kuuse.

„Isegi lapsena, kui istandust veel polnud, tahtsin ehedat kuuselõhna tuppa. Saan aru neistki, kes valivad kunstkuuse, sest need ei aja okkaid, aga minu jaoks on ikka kõige parem ja klassikalisem valik just harilik kuusk,” räägib ta. Kristjan Sepp selgitas, et eestlased ostavad küll nulgu ja torkavat ehk hõbekuuskegi, kuid hea lõhn on omane ainult harilikule kuusele. „Mina olen traditsioonilise lõhnava Eesti kuuse usku.”

Kõige olulisem on vesi

Ühel aastal katsetasin soovitust kuuseokastele vett pritsida. See toimib, aga siis peab jõulutuledega ette vaatama.

Kuidas jõulukuuse eest hoolt kanda, et temast võimalikult kaua silmailu oleks? „Kõige tähtsam on see, et mitte kunagi ei tohi vesi otsa saada,” rõhutab Kristjan Sepp. „Kuusk tahab alguses väga palju juua. Kui esimestel päevadel kuusejalas vesi kaob ja kuusk on kuival, võin üsna kindlalt väita, et sellel puul kukuvad okkad pisut varem.”

Enne kuusejalga panemist soovitatakse puult lõigata õhuke seib, et kuusk saaks vee paremini kätte.

Kristjan Sepp lisab, et enamasti tema puudel seda tegema ei pea, sest ta saeb puu vahetult pärast tellimuse saamist ja kullerile üle andmist. Samuti peaks vältima kuuse paigutamist küttekolde lähedusse.

„Võiks valida toas kõige jahedama koha,” õpetab Kristjan Sepp. „Ühel aastal katsetasin soovitust kuuseokastele vett pritsida. See toimib, aga siis peab jõulutuledega ette vaatama, sest elekter ja vesi ei käi kokku.”

Miks kuusk vahel ikka okkad maha viskab? Kristjan Sepp selgitab, et see juhtub siis, kui sise- ja välistemperatuuri vahe on suur. Näiteks kui õues on mitukümmend kraadi külma ja inimene toob puu kohe sooja tuppa, kus on paarkümmend kraadi sooja, on temperatuuride erinevus pea 40 kraadi. Ta soovitab harjutada kuuske soojaga ja paigutada see enne tuppa toomist jahedamasse ruumi, seejärel alles sooja tuppa.

„Suure tõenäosusega hakkab puu siis okkaid maha viskama, kui kohe sooja viia,” teab ta. Näiteks võiks puud hoida garaažis või keldris, kus on jahe, aga siiski plusskraadid. „Siis ei oleks nii drastilist temperatuurikõikumist. Päev-kaks nii hoides ei juhtu puuga midagi,” julgustab kuusekasvataja.

Sel ajal ei pea puud vees hoidma, aga kui kuusk tuppa viia, tuleks lõigata seib ja jälgida, et ta esimestel päevadel kuivale ei jääks.