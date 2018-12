Kullal ja hõbedal on roll nii riietuses, suhetes, ruumis kui ka maagias

Uuringud on tõestanud, et pea kõikidel metallidel on üsna olulised ja spetsiifilised raviomadused. Metallid, nagu kuld, hõbe, vask, plii ja tina, edastavad või omastavad organismilt nõrku elektriimpulsse. Vask, kuld, plaatina, tsink ja plii edastavad impulsse metallilt nahale, aga hõbe ning tina nahalt metallile. Seega ei soovitata korraga kanda kuld­ ja hõbeehteid.

Elusorganismidena sisaldame endas tervet Mendelejevi tabelit ja selge, et igal elemendil on oma eluline ülesanne meie ainevahetuses. Nii kanti hõbe­, kuld­ ja pronksehteid eelkõige rituaalsetel eesmärkidel, loomulikult said neid enim kanda ühiskonna rikkamad liikmed.

Kuld­ ja hõbelehti asetati esmalt valutavatele kohtadele või manustati neid pulbrina seespidiselt. Alles hiljem hakati neist valmistama ehteid ja neile omistati amuletina kaitsefunktsioon.

Hõbedat ja kulda tunti juba kaugeist aegadest, sest ühegi teadlase nimega pole nende esmaavastajate au seotud. Assüüria oli tuntud hõbedamaa 5000 aastat enne Kristust ja hõbedat peeti seal pühaks metalliks nagu Egiptuses kulda.

Sõna „kuld” väljendub eri mõistetes ja sümbolites. Näiteks: • must kuld ehk nafta, mis on arvatavasti oma väärtuse poolest kullaga seotud; • valge kuld ehk elevandiluu, mis on samuti väärtuse poolest kullaga seotud; • kuldmedal, võistlustel esikohta märkiv autasu või keskkoolis (gümnaasiumis) viitele õppinu kõrgeim riiklik tunnustus; • kuldpulm, tähistab viitkümmet aastat õnnelikku abielu; • kuldne noorus (jeunesse doree – pr), rikas pillava eluviisiga noorsugu, kellest Eestiski puudu ei ole; • kuldvasikas sümboliseerib rahahimu ja kiindumust materiaalsetesse hüvedesse; • „kullake” väljendab aga inimese sügavaid tundeid teise inimese vastu.

Kuld sümboliseerib päikest

Kuldne sümboliseerib paljudes kultuurides ja usundites päikest, valgustamist ja valitsemist. Rääkides kuldsest värvist, ei saa minna mööda kulla kui metalli tähendusest ja sümboolikast inimkonna ajaloos. Täiuslikkuse metallina sümboliseerib kuldne värvus jumalikkust ja seostamist päikesega.

Paljudes traditsioonilistes usundites on kulda peetud päikesejumalate tunnuseks. Et need olid eluandvad jumalad, tähistas kuld (kollane) ka usku, õiglust, suuremeelsust, truudust, rikkust, valgust, võimsust ja seda peeti pühaks värviks. Paljudes traditsioonides samastati kulda jumalikkuse tõelise käegakatsutavusega või arvati, et see on päikese enda jäänus, mille valgus jääb niitidena maa peale.

Kuld on ka vaimse valgustatuse sümbol, eriti budismis ja kristluses.

Kuld on metallide kuningas

Kulda nimetatakse metallide kuningaks seepärast, et kuld ei reageeri lämmastikhappe ja kuuma kontsentreeritud happega. Kuld on mehelikkuse sümbol tema seose tõttu päikesega. On vaid üks eriline hapete segu – kuningvesi. See koosneb kolmest mahuosast soolhappest ja ühest mahuosast kontsentreeritud lämmastikhappest. Õhu käes ei muutu kuld isegi tugeval kuumutamisel.