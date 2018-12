Järgmisest sügisest on hooldekodude elanikele gripi vastu vaktsineerimine tasuta

„Eesti inimesed on Euroopa võrdluses kõige vähem gripi vastu vaktsineeritud ja meil on kõrgeim suremus gripi tüsistustesse. Esmajärjekorras loome võimalused tasuta vaktsineerimiseks hoolekandeasutustes elavatele inimestele, kelle jaoks on sageli vanuse, terviseseisundi ning rahaliste võimaluste tõttu omaosalusega tervishoiuteenused raskesti kättesaadavad,“ ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut. „Sellele riskirühmale tasuta gripivastase vaktsineerimise võimaldamine aitab vähendada gripist tingitud suremust.“

Hooldekodudes elavad vanemaealised on gripi kõige ohustatum sihtrühm eelkõige vanuse tõttu, aga ka põhjusel, et nad viibivad palju siseruumides ühiselt koos ning enamik neist on vaktsineerimata.

2017. aasta andmeil on ööpäevaringsel eri- ja üldhoolekandeteenusel Eestis kokku 10 761 inimest, kellest 7434 on vanemad kui 65-aastased. Kuna vaktsineerimine on Eestis vabatahtlik, küsitakse eelnevalt selleks ka inimese nõusolekut.

Vaktsineerimisega on plaanis alustada järgmise gripihooaja alguses 2019. aasta septembris. Vaktsineerimise korralduslikud lahendused töötatakse välja 2019. aasta I poolaasta jooksul.

Hooldekodudes elavad vanemaealised on gripi kõige ohustatum sihtrühm eelkõige vanuse tõttu, aga ka põhjusel, et nad viibivad palju siseruumides ühiselt koos ning enamik neist on vaktsineerimata.

Kõik need tegurid soodustavad gripiviiruse levikut, kui see peaks mõnda hooldekodu tabama. Seepärast võimaldatakse tasuta gripivastast vaktsineerimist ka teistele koos vanemaealistega hooldekodus elavatele inimestele.

„Ka alla 65-aastased elavad hooldekodus peamiselt tervise tõttu ning põevad sageli raskeid kroonilisi haigusi, mis muudab nad samuti gripi riskirühmaks. Ühtlasi võimaldab kõigi hooldekodudes elavate inimeste tasuta vaktsineerimine kaitsta ka neid, kellele on vaktsineerimine mingil põhjusel vastunäidustatud või kes muul põhjusel vaktsineerimisest keelduvad,“ lisas minister.