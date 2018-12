Kiirtest leiab vähirakkude DNA kümmekonna minutiga

Uurimuse esimene autor Laura Carrascosa märkis aga, et tulevikus võiks see muuta regulaarse vähitesti arsti juures käimise tavapäraseks osaks.

"See on odav ja seda on väga lihtne teha, misläbi saaks rakendada seda ka tavalistes kliinikutes," laiendas Queenslandi Ülikooli järeldoktor. Eeskätt nägi Carrascosa sarnaseid teste pigem eeluuringu vahendina.