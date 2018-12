Digilahendused aitavad migreeniga paremini toime tulla

Häkatoni peakorraldaja Kitty Kubo ütles Huvitajale antud intervjuus, et see on ainult aja küsimus, kui hakatakse digitaalseid raviviise välja kirjutama.

Nädalavahetusel Tallinnas toimunud rahvusvahelisel häkatonil Migraine Innovation Challenge and Hack töötasid 43 osalejat kümne erineva lahendusideega, kuidas muuta digilahendusi kasutades migreeniga elavate inimeste elu mugavamaks ja lihtsustada nende suhtlust meedikutega.

Ideid oli Kubo sõnul erinevaid ja lahendusid jagunesid laias laastus kahte: ühed tegelesid diagnostilise poolega ja aitaksid selgusele jõuda, kas inimesel on migreen, teised pakkusid võimalust haigust paremini tundma õppida – nii migreenipäevikut pidades kui seda infot ka perearstiga jagades.

“Migreeniga tuleb õppida koos elama,” on selle jaoks oluline teada, mis on migreeni vallandajaks, tekivad mustrid. Ühtlasi hoiaks see aega kokku – arstil on juba visiidile minnes info olemas.

Eesti Peavalu Seltsi algatatud idee tulemusena sündis mitmeid ideid, millest žürii otsustas tunnustada kolme ideed. Kubo sõnul on lootust, et need jõuavad lähiaastatel ka patsientide ja arstide käsutusse.

Eesti digitervise ettevõtte hINF, mille ideeks oli arstide-õdede ja patsiendi vaheline suhtlusplatvorm,

Elephant Diary on lihtsalt selgitades migreenipäevik, mis kogub migreenihoo kohta andmeid. Lisaks võimaldab see panna telefoni migreenirežiimile ehk tühistab kohtumised ja saadab teate lähedastele.

MedAid abil saab migreenipatsient hinnata oma seisundit ja arst kiire ülevaate patsiendi andmetest ja ravi toimivusest.