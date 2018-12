Garaažiomaniku auto nõuab talvel tihedamat tankimist

Soojas garaažis ja krõbedate miinuskraadidega õues on temperatuuride vahed väga suured. Kiiresti külmast sooja ja vastupidi liikudes võib kütusepaagis olevast õhust tekkida kondensvett, mis kütusesse sattudes põhjustab probleeme mootoris. “Kondensvett kütusepaagis on võimalik ära hoida sellega, et tankida paak täis. Kui hoida kütusetase poole peal, on kondensvee tekkimise võimalus temperatuuride kiirel vahetumisel tõenäoline,” selgitas Kuuse. “Pigem sõita talvel alati täispaagiga - see on mootori tervisele hea.”