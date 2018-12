Viru Haigla investeerib vanadekodude keti rajamisse 15 miljonit eurot

"Koos hiljuti Nõmmel avatud Tallinna kaasaegseima eakate koduga on meil täna kolm Pihlakodu ning paari aasta perspektiivis plaanime Eesti eri paigus veel paar uut kvaliteetset kodu avada," ütles AS Viru Haigla suuromanik Igor Pihela pressiteate vahendusel.

"Usume, et Eesti ühiskond on saanud nii jõukaks, et jaksab ka oma eakate eest paremat hoolt kanda," märkis Pihela, kelle hinnangul on täna turul üldiselt kvaliteedist tublisti puudus, kuigi tegu on teenusega, millel on selgelt kasvav nõudlus.