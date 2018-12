Kulunud rehviga kindlustus ei kehti

„Selle kõrval on ähvardav rahatrahv politseilt üsna tühine. Kehtetu kindlustus võib märkimisväärselt kergendada kukrut, kuid ka see ei ole peamine põhjus – olulisim põhjus auto varustamiseks kvaliteetsete ja aastaajale vastavate rehvidega on teie enda pere ja teiste liikluses osalejate ohutus. Rehvid on ainuke kokkupuutepunkt auto ja maapinna vahel ning paljude liiklusõnnetuste põhjuseks on just aastaajale mittevastavad rehvid,“ väidab BMW juhtimisakadeemia juht Darius Jonušis.