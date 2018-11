Õed hakkavad saama lisatasu nädalavahetuse ja öötöö eest

„Tervishoius on ööpäevaringne töö patsientide eest hoolitsemiseks hädavajalik. Samas on öötöö vaimselt ja füüsiliselt äärmiselt kurnav ning peab olema tööde puhul, kus öötööd ei ole võimalik vältida, vääriliselt tasutud. Saavutatud kokkulepe on selge märk, et Eestis on hakatud tervishoiutöötajate tööd senisest enam väärtustama,“ selgitas Eesti Õdede Liidu asepresident Gerli Liivet.