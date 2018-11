Pool tundi liikumist hoiab keha nooremana

Teadlaste uurimisrühm vaatles inimesi, kes on aastakümneid pidevalt trenni teinud, ja võrdles nende tervisenäitajaid nende 70+ inimestega, kes pole olnud nii aktiivsed. Samuti uuriti võrdlusmaterjaliks 20. aastates inimeste tervisenäitajatega. Eraldi pöörati tähelepanu südame ja kopsude tervisele ning mõõdeti nende lihastoonust.

Ühes uuringu etapis püüdsid uurijad kindlaks määrata osalejate aeroobse vastupidavust, hinnates veloergomeetriga sõitmise ajal nende VO2max näitajat. Lihtsalt selgitades näitab see suurimat hapniku hulka, mida suudetakse omastada. See on oluline, sest näitaja väheneb keskmiselt 10 protsenti iga kümne elatud aasa jooksul pärast isiku 30-aastaseks saamist ja selle vähenemisega suureneb ka haigestumise risk.