Kolme väärikas eas eestlast tunnustati kodanikupäeva aumärgiga

Teenetemärgi pälvis Võru Pensionäride Päevakeskuse juhataja Astrid Hurt, kes on toonud kõige väärikamate linlaste eludesse värve ja võimalusi. Tema eestvedamisel on käima lükatud mitmed eakatele mõeldud huvialaringid, üritused ja ettevõtmised. Võrus tähistatakse nüüd vanavanemate päeva, taidlejad on esinenud isegi rahvusvahelistel lavadel ja Lõuna-Eesti memme-taadi peod on Võrumaale kokku toonud tuhatkond väärikat esinejat.