Vingugaasiandur peaks olema igal korrusel

Päästeametil tuleb igal nädalal reageerida väljakutsetele, mis on seotud vingugaasiga, seda nii gaasiküttega, aga ka tahkeküttega köetavatesse kodudesse. Õnnetuste ära hoidmiseks tuleb veenduda, et kütteseadmed on töökorras ja hooldatud. Vingugaasiandur aga aitab õigel ajal avastada toas leviva vingugaasi.

Käesoleva aasta 22. novembri seisuga on päästeamet reageerinud 446 gaasisündmusele, mis hõlmab kõiki gaasiga seotud päästesündmusi, sealhulgas vingugaasiga seotud juhtumid. Terve eelmise aasta jooksul käis päästeamet 416 gaasiga seotud väljakutsel.

"Vingugaasi võib tekitada isegi tavaline toidukõrbemine, kuid igapäevaelus on põhiline vingugaasi tekitaja ikkagi liiga vara kinni pandud ahjusiiber, aga ka halva tõmbega gaasiboiler või valesti reguleeritud gaasipliit. Seega võib inimesel vingugaasimürgitus tekkida ka siis kui põlengut ei ole," selgitas päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe.

Vingugaasi võib tekitada isegi tavaline toidukõrbemine, kuid igapäevaelus on põhiline vingugaasi tekitaja ikkagi liiga vara kinni pandud ahjusiiber, aga ka halva tõmbega gaasiboiler või valesti reguleeritud gaasipliit.

"Viimasel ajal on palju küsitud, et kuhu tuleb vingugaasiandur paigaldada. Õige vastus on see, et tuleb järgida kasutusjuhendis toodud tootja juhiseid, sest vingugaasiandureid on erinevaid ning nende paigaldamise tingimused võivad samuti erineda," selgitas Tähe.

Mitmekorruselise elamu puhul soovitab päästeamet vingugaasianduri paigaldada igale korrusele, võimalusel ka igasse eluruumi.

Juhul kui kodus hakkab vinguandur tööle, tuleb kiiresti avada aknad, uksed ja ruum korralikult tuulutada.

Võimalikud kannatanud toimetage värske õhu kätte.

Kui keegi põeb vingugaasi mürgituse sümptomeid: peavalu, pea käib ringi, süda paha, oksendamine, tuleb kohale kutsuda kiirabi.

Kõik soojusseadmed tuleb välja lülitada või avada siiber.

Kohale tuleb kutsuda kvalifitseeritud tehnik, kes aitab probleemi lahendada, enne aga ise soojusseadmeid sisse ei tohi lülitada.